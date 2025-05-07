Москва, 7 мая, 2025, 12:19 — ИА Регнум. МИД России призывает Индию и Пакистан к сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

Saqib Majeed/Global Look Press

«Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у г. Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом. Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе», — отметила дипломат.

Захарова также выразила надежду, что разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля после теракта в Джамму и Кашмире. После нападения членов террористической группировки на туристов в индийском регионе Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан.

6 мая Вооруженные силы Индии нанесли ракетный удар по объектам на территории Пакистана в ходе операции «Синдур». По данным агентства Reuters, целью удара были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что она была намеренно нанесена по гражданским лицам. 7 мая Пакистан нанес ответный удар по Индии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле с большой тревогой следят за напряженной атмосферой между Пакистаном и Индией. По его словам, российская сторона дорожит отношениями и с Исламабадом, и с Дели. В Кремле также выразили надежду на то, что стороны смогут принять меры, которые позволят понизить градус напряжения.