Брянск, 7 мая, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли более 60 ударов по населенным пунктам в приграничных районов Брянской области. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

«ВСУ продолжают наносить варварские удары по нашему приграничью. За прошедшие сутки киевский режим <…> совершил 66 ударов по населенным пунктам», ― уточнил Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы, а также комиссии по оценке ущерба. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. 6 мая украинские формирования нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района Брянской области. В результате погибла женщина.

3 мая ВСУ атаковали беспилотниками село Новая Погощь Брянской области. Целенаправленный удар дронами-камикадзе украинские формирования нанесли по мирным жителям во время работы автолавки. Осколочные ранения получили три женщины и водитель. Их доставили в больницу.

В результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Богун-Городок Белгородской области 4 мая ранения получили трое мужчин.