Милан, Италия, 7 мая, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Итальянский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 4:3 в дополнительное время.

Dennis Agyeman/Global Look Press

По итогам встречи «Интер» стал первым финалистом турнира. По сумме двух матчей счёт 7:6 в пользу клуба из Милана.

На 21-й минуте встречи счет открыл нападающий Лаутаро Мартинес. На 45-й минуте полузащитник Хакан Чалханоглу забил пенальти. После перерыва «Барселона» сравняла счет после голов Эрика Гарсии (55) и Дани Ольмо (60). На 88-й минуте нападающий каталонцев Рафинья вывел команду вперед. Однако на 93-й минуте центральный защитник миланского клуба Франческо Ачерби сравнял счет.

Игра в основное время завершилась со счетом 3:3. В компенсированное время на 98-й минуте гол в ворота «Барселоны» забил Давиде Фраттези.

7 мая состоится ответный матч полуфинала между французским «ПСЖ» и английским «Арсеналом». В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.

Как передавало ИА Регнум, «Барселона» и миланский «Интер» завершили первый матч полуфинала Лиги чемпионов вничью со счётом 3:3. Встреча прошла на стадионе «Монжуик» в Барселоне 30 апреля.

За хозяев голы забили Ламин Ямаль и Ферран Торрес, также один мяч оказался автоголом вратаря «Интера» Яна Зоммера. У гостей дубль оформил Дензел Дюмфрис, ещё один гол на счету Маркуса Тюрама. Гол Генриха Мхитаряна во втором тайме был отменён из-за офсайда.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».