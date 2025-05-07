Москва, 7 мая, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Рейсы компании «Аэрофлот» могут быть отмены или объединены в связи с ограничениями в аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в официальном Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечено, что часть рейсов, направлявшихся в Шереметьево, были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет. Московский аэропорт не принимал и не отправлял самолеты 7 мая с 1:00 до 5:30 мск.

В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры для стабилизации расписания, и рекомендовали пассажирам следить за информацией на онлайн-табло и объявлениями по громкой связи.

«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов», — говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» добавили, что пассажирам отмененных рейсов предложат поменять билеты или полностью вернуть их стоимость. Обслуживание им предоставят в соответствии с федеральными авиационными правилами в зависимости от продолжительности ожидания вылета.

Вечером 6 мая Росавиация предупредила о возможных задержках авиарейсов в Центральной России. Официальный представитель ведомства Артём Кореняко пояснил, что в связи с ограничениями на работу аэропортов самолеты, следующие в Москву, уходят на запасные аэродромы. Задержки в выполнении последующих рейсов возможны из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения.

На утро 7 мая, согласно сообщению Росавиации, ограничения продолжают действовать в аэропортах Домодедово, Жуковский, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна). Кроме того, с 08:30 мск не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Победилово в Кирове.