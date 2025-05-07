Москва, 7 мая, 2025, 11:19 — ИА Регнум. В Татарстане аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в штатном режиме. Об этом 7 мая заявил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 10:20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», ― написал Кореняко в Telegram-канале.

Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска действовали с 08:00 мск.

Утром 7 мая аэропорт Победилово в городе Кирове приостановил работу. Ограничения на прием и вылет воздушных судов ввели в 08:30 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ночью 7 мая ограничения вводились на три часа в московских аэропортах Шереметьево и Внуково.

6 мая Кореняко предупреждал о задержках авиарейсов в Центральной России. В районах временно закрытых аэропортов самолёты перенаправляли на запасные аэродромы. Это касалось рейсов, следующих в Москву. Такая ситуация сложилась из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московских аэропортах.

Вечером 6 мая временно ограничили приём и выпуск самолётов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Также ограничения вводили в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Сочи, Калуги, Тамбова и Ярославля.