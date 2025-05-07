Москва, 7 мая, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Канада осведомлена о преступлениях 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ярослава Хунки (укр. Гуньки), однако продолжает отказывать в его экстрадиции под надуманными предлогами. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

Кадр из видео Ярослав Хунка

«Оттава, превосходно знающая о преступлениях Хунки, под надуманными предлогами упорно отказывает в экстрадиции», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Степанов уточнил, что Москва по линии Генпрокуратуры предоставила Оттаве исчерпывающие доказательства совершенных Хункой во время Великой Отечественной войны зверств.

В сентябре 2023 года Хунку пригласили на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского. Спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее стало известно, что Гуньку позвал в парламент Канады премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.

Степанов тогда потребовал от властей Канады принести официальные извинения в связи с чествованием Гунько. С резкой критикой в адрес властей Канады также выступили представители еврейских организаций и целый ряд европейских политиков. В итоге разгорелся скандал, из-за которого Рот был вынужден уйти в отставку.

Вскоре занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу (ныне секретарь Совбеза РФ) потребовал экстрадиции Гунько. Затем МВД России объявило нациста в розыск, а СКР заочно обвинил Гуньку в геноциде мирного населения на Украине.