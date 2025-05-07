Москва, 7 мая, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Операторы связи, банки, такси, а также сервисы доставки еды и одежды предупредили жителей Москвы и Московской области о перебоях в работе мобильного интернета и приложений в период с 7 по 9 мая.

Алексей Майшев/РИА Новости

О возможных сбоях работы приложений и вытекающих трудностях с оказанием услуг предупредили сервисы «Яндекса», Сбербанка, МТС и «Билайна».

О возможных проблемах с заказами сообщили и сервисы доставки еды, такие как «Самокат» и «Вкусвилл». Курьерская доставка одежды Lamoda также предупредила москвичей о том, что в период с 7 по 9 мая во избежание дополнительных трудностей рекомендуется выбирать доставку в пункты выдачи.

Мосгортранс, в свою очередь, порекомендовал пользователям общественного транспорта заранее пополнить карту «Тройка».

Как передавало ИА Регнум, 5 мая пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи массово пожаловались на перебои в работе сервисов. О неполадках в работе «Билайна» сообщили свыше 2,6 тыс. пользователей. Количество жалоб на работу МТС превысило 2,7 тыс., у «МегаФона» — более 900 жалоб.

Все пользователи сообщили об общем сбое. Основные проблемы — отсутствие сигнала сотовой связи и неработающий мобильный интернет. Большинство обращений поступило от жителей Москвы (в среднем половина от общего количество жалоб) и Московской области.

В тот же день Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в рассылке предупредила москвичей об ограничениях доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий.