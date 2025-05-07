Исламабад, 7 мая, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Пакистан свернет все боевые действия и не будет нагнетать напряженность, если Индия прекратит военную операцию «Синдур» и отступит. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в беседе с агентством Bloomberg.

mfarussia/Global Look Press

«Мы всё это время говорили, что не предпримем ничего против Индии. Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться», — отметил он.

Глава оборонного ведомства исламской республики также уточнил, что пока не в курсе о каких-либо мирных переговорах между сторонами.

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля после теракта в Джамму и Кашмире. После нападения членов террористической группировки на туристов в индийском регионе Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан.

6 мая вооруженные силы Индии нанесли ракетный удар по объектам на территории Пакистана в ходе операции «Синдур». По данным агентства Reuters, целью удара были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Асиф осудил атаку Индии и заявил, что она была намеренно нанесена по гражданским лицам. 7 мая Пакистан нанес ответный удар по Индии.