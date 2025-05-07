Астана, 7 мая, 2025, 10:11 — ИА Регнум. В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

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«Начался военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Парадом командует главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Группа знаменосцев Службы государственной охраны Казахстана торжественно вынесла на площадь государственный флаг и Знамя Победы. Затем перед собравшимися выступил глава государства ― Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев.

«Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов. Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны», ― отметил казахстанский лидер.

Токаев напомнил, что народ Казахстана внес огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше 1,2 млн казахстанцев, половина из них героически погибла. Свыше 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

«Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить», ― добавил президент.

На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил Казахстана, роты Почетного караула, ветераны Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов.

В параде приняли участие более 4 тыс. военнослужащих всех видов ВС Казахстана. Задействовали свыше 200 единиц военного оружия и техники, включая 66 самолетов военной авиации и вертолетов. Впервые в составе механизированной колонны представлены зенитно-ракетные комплексы «Бук», «Тор», колесные боевые машины «Барыс», «Алан», «Айбар», «Таймас», «Террекс», а также специальные автомобили с роботами для обезвреживания мин. В воздушном пространстве пролетели военно-транспортный самолет А-400, пассажирский самолет L-410 и патрульный самолет Би-300.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу заявил, что в Москве ожидают приезда Касым-Жомарта Токаева на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы. Ранее президент заявил, что с большим удовольствием принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая и принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Киргизии празднование Дня Победы перенесли на 8 мая, поскольку 9 мая президент республики Садыр Жапаров посетит парад Победы в Москве.

9 мая президент России Владимир Путин примет гостей парада Победы в Москве. На юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с российским лидером.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что все главы стран содружества приедут на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Москве.