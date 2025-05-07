Барнаул, 7 мая, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Иностранного гражданина задержали в Барнауле, когда он пытался поджечь кафедральный собор. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

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Попытка поджога была пресечена в апреле. Иностранец 2004 года рождения, отметили в спецслужбе, действовал в интересах международной террористической организации. Устроить теракт он пытался с помощью канистры с дизельным топливом и рассчитывал таким образом дестабилизировать работу органов власти.

«Довести до конца свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания собора при попытке совершения теракта», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. По решению суда его поместили под арест.

Ранее ИА Регнум сообщало о других пресеченных терактах. Так, ранее в Дагестане арестовали женщину, которая собиралась устроить взрыв у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Выяснилось, что сторонница запрещенной в России международной террористической организации получала указания от мужчины, с которым познакомилась в интернете.

В Тюменской области задержали жителя Югры — сторонника запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. По данным ФСБ, он планировал подорвать железнодорожное полотно на участке Свердловской железной дороги, установив там самодельную бомбу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).