Москва, 7 мая, 2025, 09:50 — ИА Регнум. На Украине действуют до 150 кол-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

URA.RU/ТАСС

«По имеющимся данным, координация мошеннической деятельности против наших граждан осуществляется с территории Украины. В настоящее время там действует от 120 до 150 кол-центров», ― говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что киевский режим при этом использует информационную инфраструктуру не только в городах Украины, но и в странах ЕС. При этом значительная часть «доходов» кол-центров идет на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических бандформирований.

По данным ФСБ, организаторы мошеннической деятельности привлекают пособников на территории России. В некоторых случаях формируются устойчивые организованные пособнические группы, передвигающиеся по территории РФ, фиксируется установка нелегального оборудования в арендованном и перемещающемся между регионами автотранспорте.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники полиции 5 мая пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в совершении около тысячи преступлений на территории России. Речь идет о мошенничестве и неправомерном доступе к учетным записям портала «Госуслуги».

Участников группы обвинили в организации инфраструктуры в мессенджере Telegram, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения кол-центров на Украине в целях совершения мошеннических действий в отношении граждан России. Злоумышленники действовали в период с сентября 2024 года по март 2025 года. За этот период была осуществлена передача более 11 тыс. аккаунтов. Ущерб от действий мошенников оценивается более чем в 400 млн рублей.

Силовики Казахстана, Украины и Чехии в апреле прошлого года задержали участников двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников. В Запорожье были ликвидированы два «кол-центра», задержали девять человек. Установлено, что местные жители, выдавая себя за сотрудников банков и полицейских, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. Еще три «кол-центра» были обнаружены в Одессе. Здесь преступники занимались мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании. Были задержаны еще 23 человека. Кроме того, изъято восемь автомобилей, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 сим-карт, а также цифровые активы на сумму более 200 тыс. долларов.

Также в мае в России пресекли деятельность преступного сообщества, которое посредством SIM-боксов обеспечивало телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей стране. Сотрудники ФСБ России и УФСБ по Владимирской области задержали десять членов преступного сообщества, которое создал гражданин РФ 1993 года рождения, находясь за пределами страны. Его объявили в международный розыск.