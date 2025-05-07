Москва, 7 мая, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Граждане жалуются на банки, которые меняют условия пользования счетами и картами без их согласия. В связи с этим комитет Госдумы по финансовому рынку изучит практику применения законодательных решений о защите прав тех, кто пользуется финансовыми услугами, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он уточнил, что обращения касаются кредитных организаций, которые в одностороннем порядке вводят комиссию за снятие денег или повышают ее, увеличивают тариф на обслуживание, поднимают процентные ставки по кредитам. Граждане могут через суд добиться отмены таких решений, но это приводит к дополнительным финансовым тратам, пояснил спикер ГД.

«В этой связи со своей стороны обязательно изучим правоприменительную практику ранее принятых законодательных решений. Соответствующее поручение дано комитету по финансовому рынку», — написал Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что банки не могут в одностороннем порядке ухудшать условия, изначально прописанные в договоре, — это запрещает федеральный закон. Кроме того, банки обязаны максимально информировать граждан об условиях получения услуг, в том числе предупреждать о рисках при получении заемных средств.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по уже выданным клиентам кредитным картам. Такое определение вынесла судебная коллегия по гражданским делам после обращения жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту в «Альфа-банке» с возможностью снимать наличные без процентов. Уже через месяц банк ввел комиссию, с чем мужчина не согласился. До Верховного суда три инстанции выносили решения в пользу банка.

В апреле Центральный Банк России впервые составил список из восьми банков, лидирующих по количеству жалоб на услуги по кредитованию. Согласно рэнкингу, на первом месте по относительному количеству обоснованных жалоб оказался Газпромбанк, на втором — «Альфа-банк», на третьем — «Совкомбанк». Также в список вошли «Почта банк», Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк.