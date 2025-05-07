Кострома, 7 мая, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку с помощью БПЛА атаковать территорию Нейского района Костромской области. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

MOD Russia/Global Look Press

«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате никто не пострадал. Также не зафиксировано разрешений. Ситников предупредил, что на территории муниципалитета могут находиться фрагменты дрона, которые важны для следствия, поэтому при их обнаружении следует сообщить по телефону 112.

«На территории региона ведется работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности», ― добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. 7 мая атаку трех украинских беспилотников отразили в Ярославской области. Как уточнил губернатор Михаил Евраев, дроны сбили на подлете к Ярославлю. Он попросил граждан не приближаться к фрагментам в случае их обнаружения и незамедлительно проинформировать экстренные службы.

Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве. После 18:40 мск над территорией шести регионов РФ уничтожили и перехватили 57 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в небе над Брянской, Курской области, Орловской, Калужской и Рязанской областями, а также над Крымом.

В период с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая российские силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 105 беспилотников самолетного типа украинской армии. Больше всего — 32 дрона — сбили над Брянской областью, еще 22 — над Воронежской областью, 19 беспилотников — над территорией Московского региона. Над Пензенской областью было уничтожено 10 дронов, над Калужской — девять, над Белгородской областью — шесть БПЛА. По два дрона силы ПВО обезвредили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.