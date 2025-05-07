Москва, 7 мая, 2025, 09:22 — ИА Регнум. Клиенты Сбера могут испытывать сложности с доступом к банковскому приложению из-за возможных перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Московской области. Об этом говорится в СМС-сообщениях, разосланных клиентам банка.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области, могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка», — предупредили в Сбере.

Пользователям посоветовали подключиться к сети Wi-Fi, чтобы совершить операцию, или повторить попытку позднее.

5 мая Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) проинформировала о возможных ограничениях доступа в интернет в период с 7 по 9 мая. В эти дни в Москве пройдут праздничные мероприятия, в связи чем принимаются меры безопасности. Ранее в тот день пользователи крупнейших российских операторов мобильной связи массово жаловались на перебои в работе сервисов.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в разговоре с ИА Регнум пояснил, что сбои в работе мобильных операторов могут быть связаны с мерами по противодействию атакам БПЛА, так как замедление интернета мешает злоумышленникам определять интернет-координаты дрона. Он добавил, что такая практика давно используется в регионах, которые чаще других подвергаются атакам, например, в Астраханской области. Жителям в таких случаях рассылают СМС-сообщения.