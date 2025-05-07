Киров, 7 мая, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Аэропорт Победилово в городе Кирове приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения введены в 08:30 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, в 08:00 мск приостановил работу аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Ограничения действуют в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, в воздушных гаванях Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Казани.

Вечером 6 мая Росавиация предупредила о возможных задержках авиарейсов в Центральной России. Официальный представитель ведомства Артём Кореняко пояснил, что в связи с ограничениями на работу аэропортов самолеты, следующие в Москву, уходят на запасные аэродромы. Задержки в выполнении последующих рейсов возможны из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения.