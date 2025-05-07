Нью-Дели, 7 мая, 2025, 09:13 — ИА Регнум. В индийском регионе Джамму и Кашмир потерпели крушение три истребителя. Об этом со ссылкой на местные правительственные источники сообщило агентство Reuters.

Kashif Masood

Уточняется, что это произошло спустя несколько часов после того, как Индия в рамках операции «Синдур» нанесла удары по девяти объектам на территории Пакистана.

Также сообщается, что пилот одного из истребителей получил ранения, его госпитализировали. При этом модели самолетов и их принадлежность к стране не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» и нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. Индийская армия атаковала девять объектов на территории Пакистана и штата Джамму и Кашмир. В минобороны Индии пояснили, что удары по террористам последовали за терактом в Пахалгаме, при этом действия ВС были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера.

Индийский телеканал News 18 сообщил, что в Пакистане в результате ударов армии Индии ликвидировали 12 боевиков, ещё 55 получили ранения.

Исламабад в свою очередь о сообщил о двух погибших мирных жителях и 12 пострадавших. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри назвал атаку трусливым и позорным нападением.

После этого Пакистан нанес ответный удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии. По данным индийской стороны, жертвами атаки стали трое гражданских, еще семеро были ранены.

Также, согласно данным управления по связям с общественностью пакистанской армии, Вооруженные силы Пакистана, отражая атаки со стороны Индии, сбили пять истребителей, уничтожили пост противника в секторе Дхундиал Линии контроля (LoC) и сбили беспилотник.

Перестрелка на линии разграничения между Пакистаном и Индией в спорном штате Джамму и Кашмир продолжается. Пакистанские военные атакуют позиции индийской армии.