Саранск, 7 мая, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Власти Саранска на день отменили занятия в детских садах, школах и вузах. Жителей попросили сохранять спокойствие.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня, 7 мая занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО (среднего профессионального образования) городского округа Саранск, вузах отменяются», — говорится в сообщении администрации городского округа Саранск в Telegram-канале.

Глава Мордовии Артём Здунов сообщил, что в Саранске объявлена угроза атаки беспилотников. Работают экстренные службы и правоохранительные органы.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения», — написал Здунов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве. После 18:40 мск 6 мая над территорией шести регионов РФ уничтожили и перехватили 57 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в небе над Брянской, Курской области, Орловской, Калужской и Рязанской областями, а также над Крымом.

В период с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая российские силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 105 беспилотников самолетного типа украинской армии. Больше всего — 32 дрона — сбили над Брянской областью. Остальные БПЛА сбили над территориями Брянской и Воронежской областей, Московского региона, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областей.