Кировск, Мурманская область, 7 мая, 2025, 08:55 — ИА Регнум. На Восточном руднике Кировского горно-обогатительного комбината группы «ФосАгро» в эксплуатацию запустили именной самосвал «БелАЗ» грузоподъемностью 136 тонн. Он назван в честь 80-летнего юбилея Великой Победы.

t. me/phosagro_official

Совместный проект ОАО «БелАЗ» и Кировского филиала АО «Апатит» по присвоению имен карьерным самосвалам стартовал в 2020-м году. Стало традицией отмечать не только великих людей горнодобывающей промышленности, но и великие события. Первая машина, получившая собственное имя, была названа в честь 75-й годовщины Великой Победы.

«Каждый такой самосвал — больше, чем техника. Это символ памяти, уважения и гордости. Появление юбилейного самосвала «БелАЗ» на руднике — это наш общий вклад в сохранение исторической памяти и признание героизма тех, благодаря кому мы живем в мире», — отметил коммерческий директор ООО «Автотехинмаш» официальный представитель завода «БелАЗ» Алексей Базекин.

У предприятий долгая история сотрудничества: практически все модели самосвалов и многие виды спецтехники, выпускаемые Белорусским автомобильным заводом, были задействованы в технологическом цикле Кировского ГОКа. Сегодня здесь в работе 61 самосвал «БелАЗ» грузоподъёмностью от 130 до 220 тонн. Первый 220-тонный гигант был запущен в эксплуатацию в декабре прошлого года.

Самосвал, получивший имя в честь 80-летия Великой Победы, поступил в Кировск недавно, в апреле он прошел этап сборки и пусконаладочных работ.

«Время не стирает в нашей памяти героические и трагические вехи той страшной войны. И наш долг — свято хранить память об этом подвиге, с благодарностью вспоминать защитников, посвятивших свою жизнь служению Отечеству. Важно, чтобы не только в праздник, но и в наши рабочие будни мы помнили о них. Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером мужества и образцом стойкости. Подтверждение этому — появление самосвала «БелАЗ», посвященного 80-летнему юбилею Победы. Данной акцией мы еще раз говорим спасибо нашим ветеранам», — подчеркнул директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.