Нью-Дели, 7 мая, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» и нанесли удар по «террористической инфраструктуре» в Пакистане. Об этом 6 мая сообщило министерство обороны страны.

FAROOQ KHAN/EPA/ТАСС

Уточняется, что индийская армия атаковала девять объектов на территории Пакистана и штата Джамму и Кашмир. В минобороны Индии пояснили, что удары по террористам последовали за терактом в Пахалгаме.

«Действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера», ― указали в ведомстве.

Также в минобороны отметили, что атаке не подвергся ни один пакистанский военный объект.

Со своей стороны Пакистан заявил, что Индия нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. Также удар пришелся по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре.

Исламабад о сообщил о двух погибших мирных жителях и 12 пострадавших. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри назвал атаку трусливым и позорным нападением.

После этого Пакистан нанес ответный удар и запустил ракеты по нескольким целям в Индии. По данным индийской стороны, жертвами атаки стали трое гражданских, еще семеро были ранены.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в индийском Джамму и Кашмире в районе города Пахалгам произошло нападение на туристов в долине Байсаран. Ответственность взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ Индия 24 апреля перекрыла поток реки Инд в Пакистан. Кроме того, Нью-Дели выслал военных атташе Пакистана.

Исламабад приостановил действие двусторонних соглашений с Нью-Дели, закрыл для Индии свое воздушное пространство, заявив, что любая попытка остановить или отвести поток воды будет рассматриваться как акт войны.