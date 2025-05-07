Брянск, 7 мая, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Свыше 140 воздушных целей были перехвачены над территорией Брянской области с вечера 6 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — написал Богомаз.

Мощнейшую атаку, предпринятую киевским режимом, отразили подразделения ПВО Минобороны РФ, Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск». Все цели уничтожены, добавил он.

Брянский губернатор подчеркнул, что Киев предпринял попытку массированного удара в ответ на гуманные действия России — трехдневное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин в честь 80-летия Великой Победы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 7 на 8 мая Россия в одностороннем порядке прекратит все боевые действия на Украине. Перемирие будет действовать до наступления суток 11 мая.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью предлагаемого Россией прекращения огня является проверка готовности Киева к поиску путей устойчивого мира. Вместе с тем в случае нарушения прекращения огня украинской стороной Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.