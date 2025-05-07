Киев, 7 мая, 2025, 08:39 — ИА Регнум. В столице Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Об этом 7 мая сообщило украинское издание «Общественное».

Matthias Rietschel/Global Look Press

«В Киеве снова прозвучали взрывы», — говорится в сообщениях издания в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога кроме столицы Украины также была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе в городе средств противовоздушной обороны. Об этом он написал в Telegram-канале ночью и утром 7 мая. Обращаясь к горожанам, мэр призвал их оставаться в укрытиях.

Министерство обороны РФ не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, о работе средств противовоздушной обороны в Киеве Кличко также сообщал утром 3 мая. Перед этим ряд украинских Telegram-каналов написали о взрыве в украинской столице.

Также местные СМИ сообщили о не менее чем шести взрывах, прогремевших в Черкассах. На тот момент на территории Черкасской и еще нескольких областей была объявлена воздушная тревога.

29 апреля украинские издания «Общественное» и «Зеркало недели» сообщили об очередных взрывах в Киеве на фоне сигнала о воздушной тревоге. Кличко уточнил, что в Деснянском районе города начался пожар, на место направились экстренные службы.