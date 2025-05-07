Москва, 7 мая, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Российское руководство пока не слышало от Киева каких-либо заявлений, касающихся создания демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщилТАСС, комментируя слова спецпосланника президента США Кита Келлога.

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Ранее Келлог заявил, что киевский режим хотел бы заморозить военный конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону. По его словам, Украина готова отвести свои войска на 15 км и ожидает, что США убедят Россию поступить также.

«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности России рассмотреть инициативу украинской стороны.

В январе агентство Reuters отмечало, что большинство советников президента США Дональда Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону в рамках плана урегулирования конфликта. По мнению команды американского лидера, буферную зону должны патрулировать военные из европейских стран. Отмечалось, что советники понимают — на урегулирование украинского конфликта могут уйти месяцы.

Песков подчеркивал, что по теме урегулирования конфликта на Украине появляется много информационных вбросов. По его словам, работа идет в дискретном режиме и должна вестись в режиме тишины. Он призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам и отметил, что отдельные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично.