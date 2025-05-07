Москва, 7 мая, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Крупные переводы от одного и того же человека могут вызвать подозрение и стать поводом для проверки налоговой инспекции. Об этом сообщил экономист Борис Фролов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица, особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, налоговая вправе заинтересоваться источником средств», ― процитировало RT эксперта.

В таких случаях налоговая может направить запрос в банк, чтобы получить выписку по операциям и инициировать проверку. Если инспекторы выявят нарушения, то может быть назначено доначисление налога, пени или штраф.

Фролов пояснил, что систематические переводы от клиентов могут трактоваться как оказание услуг, даже если речь идет о «ремонте по знакомству». По его словам, факт перевода не равен доходу, однако при отсутствии документов, которые объясняют происхождение средств, они могут быть признаны доходом.

Наличие договоров займа, дарственных, договоров, расписок и подтверждающих документов является инструментом защиты, добавил эксперт. В противном случае налоговая сделает свои выводы, исходя из характера и регулярности поступлений.

Как передавало ИА Регнум, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что банк может заблокировать счет клиента из-за подозрительного комментария. Он уточнил, что если в сообщении обнаруживаются слова или фразы, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операция может быть приостановлена для дополнительной проверки.

Эксперт отметил, что вызовут подозрения упоминания не только слов «взятка», «откат», «оружие», «взрывчатка», но и такие фразы, как «оплата за ремонт» или «аренда квартиры». Также банк может заблокировать счет, если в комментариях фигурирует фраза, указывающая на серую оплату услуг. Если банк заблокировал перевод из-за стоп-слова, нужно оперативно связаться с кредитной организацией, объяснить ситуацию и, при необходимости, предоставить документы, подтверждающие легальность операции.

В марте в МВД разъяснили, как поступать в случае, если на банковскую карту зачислили средства от неизвестного отправителя. Прежде всего, не следует ни тратить эти деньги, ни возвращать их самостоятельно. Зачисление средств от неизвестного отправителя может быть ошибкой, но также может быть и началом мошеннической атаки, указали в ведомстве.