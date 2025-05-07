Ярославль, 7 мая, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Атака трех украинских беспилотников отражена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал Евраев.

Он предупредил население об обломках дронов, которые могут находиться на территории области и представлять интерес для следствия. Евраев попросил не приближаться к фрагментам в случае их обнаружения и незамедлительно проинформировать экстренные службы.

Безопасность региона продолжают обеспечивать подразделения Минобороны РФ и силовых ведомств, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве. После 18:40 мск 6 мая над территорией шести регионов РФ уничтожили и перехватили 57 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в небе над Брянской, Курской области, Орловской, Калужской и Рязанской областями, а также над Крымом.

В период с 21:00 мск 5 мая до 04:00 мск 6 мая российские силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 105 беспилотников самолетного типа украинской армии. Больше всего — 32 дрона — сбили над Брянской областью. Остальные БПЛА сбили над территориями Брянской и Воронежской областей, Московского региона, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областей.