Москва, 7 мая, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Даже в выключенном состоянии современные телевизоры продолжают потреблять электроэнергию. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

(сс) Marcos Ramírez Пульт от телевизора

«Наиболее заметно фантомное потребление у медиатехники. Современные телевизоры, особенно Smart TV, даже в выключенном состоянии могут тратить от 0,5 до 3 ватт. Они поддерживают интернет-соединение, обновляют прошивку и ждут сигнала с пульта. Игровые консоли в режиме ожидания потребляют 10-23 ватта, если продолжаются загрузки обновлений. Музыкальные центры и AV-ресиверы в спящем режиме расходуют до двух ватт в зависимости от наличия сетевых функций», — уточнил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Ещё одним источником скрытого энергопотребления физик назвал сетевые устройства. В частности, работающие круглосуточно роутеры используют 5-20 ватт, а сетевые хранилища данных в простое могут тратить до 15 ватт у энергоэффективных моделей и до 30-40 ватт у более «мощных» устройств.

Кроме того, скрытыми потребителями электроэнергии являются кофемашины (около одного ватта), духовые шкафы и микроволновки с электронными дисплеями (один — три ватта), добавил спикер. Также полностью не отключаются кондиционеры и обогреватели с пультом дистанционного управления. Их датчики требуют постоянного питания, добавляя при этом дополнительные 0,5-3 ватта в режиме ожидания.

Для сокращения лишних затрат Буряков рекомендовал отключать зарядные устройства, когда они не используются, подключать технику к удлинителю с кнопкой включения-выключения. Роутеры можно выключать на ночь, если в это время они не используются. При приобретении новых устройств необходимо обращать внимание на класс энергопотребления. По словам физика, полезны будут умные розетки с таймером, помогающие контролировать расход электроэнергии.

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