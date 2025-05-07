Физик: современные телевизоры расходуют энергию при отключении от сети
Эксперт: выключенные современные телевизоры продолжают потреблять электроэнергию
Москва, 7 мая, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Даже в выключенном состоянии современные телевизоры продолжают потреблять электроэнергию. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
«Наиболее заметно фантомное потребление у медиатехники. Современные телевизоры, особенно Smart TV, даже в выключенном состоянии могут тратить от 0,5 до 3 ватт. Они поддерживают интернет-соединение, обновляют прошивку и ждут сигнала с пульта. Игровые консоли в режиме ожидания потребляют 10-23 ватта, если продолжаются загрузки обновлений. Музыкальные центры и AV-ресиверы в спящем режиме расходуют до двух ватт в зависимости от наличия сетевых функций», — уточнил эксперт в беседе с Lenta.ru.
Ещё одним источником скрытого энергопотребления физик назвал сетевые устройства. В частности, работающие круглосуточно роутеры используют 5-20 ватт, а сетевые хранилища данных в простое могут тратить до 15 ватт у энергоэффективных моделей и до 30-40 ватт у более «мощных» устройств.
Кроме того, скрытыми потребителями электроэнергии являются кофемашины (около одного ватта), духовые шкафы и микроволновки с электронными дисплеями (один — три ватта), добавил спикер. Также полностью не отключаются кондиционеры и обогреватели с пультом дистанционного управления. Их датчики требуют постоянного питания, добавляя при этом дополнительные 0,5-3 ватта в режиме ожидания.
Для сокращения лишних затрат Буряков рекомендовал отключать зарядные устройства, когда они не используются, подключать технику к удлинителю с кнопкой включения-выключения. Роутеры можно выключать на ночь, если в это время они не используются. При приобретении новых устройств необходимо обращать внимание на класс энергопотребления. По словам физика, полезны будут умные розетки с таймером, помогающие контролировать расход электроэнергии.
Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 июля тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в среднем на 11,9%. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко отметил, что повышение тарифов будет разным в различных регионах, и они могут отличаться даже в одном субъекте, к примеру, в сельской местности они будут ниже, чем в городе. Депутат назвал одной из причин роста тарифов на ЖКХ растущий износ коммунальной инфраструктуры, составляющий, по официальным данным Минстроя РФ, от 40% до 80% в зависимости от субъекта, и инфляцию.