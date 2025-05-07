Москва, 7 мая, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Перемены в правительстве ФРГ не имеют значения для России, так как Германия уже не является самостоятельным государством. Об этом 7 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет», — процитировало ее «РИА Новости».

Захарова также отметила, что Россия готова к любым вариантам развития событий.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая депутаты бундестага избрали нового канцлера Германии. Им стал лидер победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. При этом с первой попытки за него не набралось нужного количества голосов. Избрать главу правительства получилось только со второй попытки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену правительства в Германии, отметил, что Россия остается открытой для взаимовыгодных отношений с ФРГ. Москва при этом будет оценивать нового канцлера в первую очередь по поступкам.

При этом в апреле Песков назвал Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине, так как немецкий политик заявлял о намерении поставить киевскому режиму крылатые ракеты Taurus. Представитель Кремля отметил, что ряд европейских лидеров также выступает за затягивание конфликта.