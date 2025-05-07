В ночь 7 на 8 мая Россия в одностороннем порядке прекращает все боевые действия на Украине. 72-часовое перемирие объявлено президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Великой Победы. Как и в случае с объявлением пасхального перемирия, российская сторона, руководствуясь гуманитарными соображениями, предложила украинской последовать этому примеру. Но киевские власти отказались. Более того, Владимир Зеленский в телеэфире 29 апреля намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. На что официальный представитель МИД Мария Захарова отметила: слова главы киевского режима являются очередным доказательством того, что именно он «со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия». Таким известием ознаменован новый, 1168-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва. Россия, Кремль

О перемирии, которое будет действовать с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая, сообщил 28 апреля Telegram-канал Кремля.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью предлагаемого Россией прекращения огня является проверка готовности Киева к поиску путей устойчивого мира.

Вместе с тем в случае нарушения прекращения огня киевскими властями Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.

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