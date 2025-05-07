Москва, 7 мая, 2025, 07:44 — ИА Регнум. Мосгорсуд по запросу Минюста ликвидировал региональную общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд решил ликвидировать региональную общественную организацию «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» и исключить ее из Единого государственного реестра юридических лиц», — процитировал заявление суда ТАСС.

Организация была зарегистрирована в 2015 году.

Направив иск в суд, Минюст России отметил, что «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» не располагается по указанному в учредительных документах адресу. В уставе организации выявлены положения, противоречащие законодательству. Кроме того, она не предоставляет в Минюст отчеты о своей деятельности, данные о персональном составе руководящих органов и документы о расходовании денежных средств и об использовании имущества.

Минюст неоднократно направлял «Узбекской национально-культурной автономии» предупреждения о необходимости предоставить эти документы, но организация не выполнила требований.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Минюст направил запрос в Хамовнический суд Москвы, требуя прекратить деятельность общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина». Организация не предоставляла ведомству необходимую документацию. На заседании 4 декабря суд прекратил деятельность НПО «Родина» и исключил ее из государственного реестра.