Бангкок, 7 мая, 2025, 07:25 — ИА Регнум. В районе Мандалая, второго по величине города Мьянмы, 7 мая было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщила пресс-служба метеорологического департамента Таиланда.

Землетрясение

Гипоцентр сейсмического события располагался на глубине 10 км. Подземные колебания распространились на значительное расстояние, достигнув юга Таиланда. В провинции Накхонситхаммарат были зафиксированы толчки магнитудой 3,0.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Об опасности цунами не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой до 7,9. Через 11 минут произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. Это привело к разрушениям почти по всей стране. Погибли более 3,7 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин распорядился отправить в Мьянму спасателей МЧС. Они прибыли в Мандалай. Российский аэромобильный госпиталь начал работать в республике 1 апреля. Через две недели российские спасатели завершили работу в Мьянме.