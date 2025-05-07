Доха, 7 мая, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Только за сутки из-за авиаударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 66 человек. Об этом 7 мая сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным журналистов, бомбардировки продолжаются. С полуночи израильские военные нанесли новые удары, в результате которых погибли 16 человек. Жертвами атаки города Хан-Юнис стали восемь человек, включая ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая при ударах израильской армии по Газе были убиты 63 человека. Многочисленные ранения получили десятки мирных граждан. Бомбардировкам и артиллерийским обстрелам подверглись несколько районов анклава, в том числе лагеря беженцев в Нусейрате и Эш-Шуджайе, Хан-Юнисе и Рафахе.

Гендиректор министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бараш призвал 1 мая ООН объявить анклав зоной голода. По его словам, около 91% жителей сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, ещё 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде. Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни.

В конце марта ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Их похоронили в братской могиле на юге Газы, а машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН засыпали песком с помощью бульдозера. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.