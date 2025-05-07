Красноярск, 7 мая, 2025, 06:55 — ИА Регнум. В международном аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовского задержали несколько авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

TreasureWounds Аэропорт Красноярска

Согласно информации аэропорта, рейс SU 1483. UT571 задерживается на прилёт, ожидается к прибытию в 12:30 по местному времени (08:30 мск). Также отложены вылеты рейсов UT572 и SU1481, Y7 533, UT 572 и B2-2272, N4 740 и Y7-7740, EO 476 и N4-476.

Кроме того, отменили рейс SU 1484/1485. Пассажиров отправят рейсом SU 1482/1483 на самолёте большей ёмкости по прибытии из Шереметьево.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая официальный представитель Росавиации Артём Кореняко предупреждал о задержках авиарейсов в Центральной России. В районах временно закрытых аэропортов самолёты перенаправляют на запасные аэродромы. Это касается рейсов, следующих в Москву. Такая ситуация сложилась из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московских аэропортах.

Вечером 6 мая временно ограничили приём и выпуск самолётов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Также ограничения ввели в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Сочи, Калуги, Тамбова и Ярославля. К настоящему моменту введённые для московских аэропортов ограничения сняты.