Исламабад, 7 мая, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Пакистана, отражая атаки со стороны Индии, сбили пять истребителей. Об этом 7 мая заявил телеканал Geo TV, ссылаясь на данные управления по связям с общественностью пакистанской армии.

Истребитель Rafale

«Вооруженные силы Пакистана также уничтожили вражеский пост в секторе Дхундиал Линии контроля (LoC) и сбили беспилотник», — добавил вещатель.

Сообщается, что продолжается перестрелка на линии разграничения между Пакистаном и Индией в спорном штате Джамму и Кашмир. Пакистанские военные атакуют позиции индийской армии.

Как передавало ИА Регнум, индийские вооруженные силы вечером 6 мая в рамках операции «Синдур» нанесли ракетные удары по территории подконтрольного Пакистану района Джамму и Кашмир. Официальные представители Нью-Дели пояснили, что целью атак являлись объекты террористических группировок, причастных к убийству туристов 22 апреля.

Исламабад заявил, что удар пришелся по мечетям, а также сообщил о двух погибших мирных жителях и 12 пострадавших. Пакистан нанес ответный удар. По данным индийской стороны, жертвами атаки стали трое гражданских, еще семеро были ранены.