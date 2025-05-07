Москва, 7 мая, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Банк может заблокировать счет клиента из-за подозрительного комментария. Об этом 7 мая рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Отделение банка

Он сообщил, что автоматизированные системы банков анализируют не только переводимые суммы и частоту транзакций, но и текстовые комментарии к ним.

«Если в сообщении обнаруживаются слова или фразы, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операция может быть приостановлена для дополнительной проверки», — процитировала Виноградова «Газета.Ru».

Он рассказал, что рискованными являются упоминания наркотических веществ, в том числе в шутливом контексте — например, «за травку». Также вызовут подозрения упоминания не только слов «взятка» и «откат», «оружие» и «взрывчатка», но и «оплата за ремонт и «аренда квартиры».

Так, банк может заблокировать счет, если в комментариях фигурирует фраза, указывающая на серую оплату услуг. Например, если указана «Оплата по договору», банк может решить, что речь идет о предпринимательской деятельности. Если выяснится, что оплата товаров и услуг произведена без регистрации самозанятости или бизнеса, карту могут заблокировать.

Фраза «Возврат долга» может вызвать подозрение, если общая сумма регулярных переводов будет выше установленного лимита.

«Важно понимать, что банковские алгоритмы реагируют не только на прямой смысл фраз, но и на сленговые выражения, которые могут быть истолкованы неоднозначно. Например, безобидное на первый взгляд «спасибо за помощь» при частых переводах одному и тому же лицу может быть расценено как попытка скрыть предпринимательский доход», — отметил Виноградов.

Если банк заблокировал перевод из-за «стоп-слова», нужно оперативно связаться с кредитной организацией, объяснить ситуацию и, при необходимости, предоставить документы, подтверждающие легальность операции — например, расписку о возврате долга. Если банк после блокировки передал дело в Росфинмониторинг, процесс разблокирования может затянуться на несколько недель, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов напомнил, что использование для покупок найденной банковской карты грозит уголовной ответственностью, поскольку карта является индивидуальным платежным инструментом, предназначенным только для владельца. Использование чужой карты квалифицируется как кража с банковского счета.