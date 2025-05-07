Вашингтон, 7 мая, 2025, 06:31 — ИА Регнум. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 6 мая рассказал об ожидании, что Россия сможет участвовать в чемпионате мира по футболу в 2026 году после окончания конфликта на Украине.

Fifa.com Чемпионат мира по футболу

«Пока что им запрещено здесь играть, но мы надеемся, что что-то произойдет и наступит мир, и тогда мы сможем их принять обратно. Это будет нашей надеждой», — заявил он.

Трамп отметил, что не знал об этом запрете. Он также назвал стремление допустить российских футболистов на чемпионат хорошим стимулом для урегулирования конфликта. Трансляцию встречи вели на YouTube-канале ФИФА.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года ФИФА и УЕФА ввели санкции против российского футбола, лишив национальные команды возможности участвовать в международных турнирах. Сборную РФ, в частности, не допустили к квалификации ЧМ-2026.

Однако в марте 2025 года генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказал предположение о возможном получении специального приглашения (wild-card) для участия в мировом первенстве 2026 года. Он отметил, что санкции, введенные против РФ, в истории футбола не имели аналогов, поэтому варианты возвращения сборной на международную арену остаются открытыми для обсуждения.