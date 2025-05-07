Флорида, США, 7 мая, 2025, 06:25 — ИА Регнум. В американском штате Флорида обнаружили тела пожилого мужчины и его собаки. Они погибли после нападения медведя, сообщил 6 мая телеканал ABC 11.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

«88-летний мужчина и собака погибли в результате, по-видимому, раздельных нападений медведя недалеко от дома жертвы во Флориде», — указали журналисты.

Трагедия произошла недалеко от заповедника Big Cypress Wildlife Management Area. Местного жителя обнаружила мёртвым его дочь, которая обратилась в службу 911.

Полиция организовала поиски медведя с помощью беспилотника. Также задействовали капканы. Жителей призвали сохранять спокойствие и избегать посещения района нападения животного.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года на территории Озернинского горно-металлургического комбината на Камчатке медведь-шатун напал на 46-летнего замгендиректора по технологиям компании «СиГМА» Дениса Шалдыбина. Мужчина не успел сориентироваться, как животное утащило его в ближайший овраг на 40 метров от места нападения. Помочь Шалдыбину попытались сотрудники комбината. Услышав крики, они последовали по следам волочения, но медведь в овраге уже рвал его безжизненное тело. Руководитель службы безопасности комбината застрелил медведя.

В сентябре 2024 года медведь напал на отца с сыном в дачном доме в селе Благовещенка в Приморье. Хищник ворвался в жилище и растерзал мужчин, после чего ушёл из посёлка.