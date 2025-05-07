Курган, 7 мая, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Курганская компания по производству готовой еды «Белые ручки» переименовала эчпочмаки со свининой в пирожки с картофелем и мясом из-за множества жалоб покупателей на отклонение от традиционного рецепта татарского блюда. Об этом сообщили на предприятии.

Wikimedia.org Пирожки

Пользователи «Яндекс Лавки» на Украине назвали издевательством над татарской кухней изготовление эчпочмаков со свининой. Производитель извинился и исправил название.

«Мы его уже переименовали — пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г», — рассказали в компании 6 мая «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в январе на торжественном обеде по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа подавали вино с русским названием — Korbel Russian River Valley Natural. Алкогольный напиток назвали в честь реки, протекающей в Северной Калифорнии. Ее наименование осталось от русских поселений в регионе.

В мае 2024 года французскому президенту Эммануэлю Макрону во время визита в Китай решили не подавать его любимый десерт из миндального печенья и пралине из-за названия «Русский пирог». Блюдо получило такое наименование, так как рецепт пришел из Крыма. Французскому лидеру вместо него подали черничный пирог, чтобы избежать дипломатического скандала.