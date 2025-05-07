Казань, 7 мая, 2025, 06:05 — ИА Регнум. Из-за закрытия аэропорта Шереметьево в рамках объявленного режима «Ковёр» после попытки Киева атаковать Москву беспилотниками рейс «Аэрофлота» из Дубая перенаправили в Казань. Дальнейший полёт отложили на неопределённый срок.

Clever Life Международный аэропорт в Казани

«Самолёт приземлился и, по словам одного из пассажиров, простоял на парковке два часа. Затем командир экипажа объявил, что автобус заберёт всех в гостиницу на неопределённый срок», — сообщил 7 мая Telegram-канал Baza.

На данный момент пассажиры проходят процедуру паспортного и таможенного контроля в казанском аэропорту. После этого их повезут в одну из гостиниц. Пока нет точной информации, когда люди попадут в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 мая самолету Boeing 737 (SU-RSB) авиакомпании Red Sea Airlines, следовавшему из Шарм-эль-Шейха в Москву, не дали разрешение на посадку во Внуково из-за введённого режима «Ковёр», связанного с атакой украинских беспилотников на регион. Воздушное судно заняло зону ожидания, однако, выполнив несколько кругов над Вязьмой, экипаж принял решение приземлиться в Тверской области. Всего на запасные аэродромы ушло 34 самолета, направлявшихся в столицу.

Ночью 6 мая российские средства ПВО отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву. Впоследствии были уничтожены еще 14 украинских дронов.