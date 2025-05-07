Пермь, 7 мая, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Житель Пермского края Сергей Галанов, приговорённый к пожизненному заключению за убийство семьи с ребенком, обратился к суду с просьбой о смягчении наказания. Об этом говорится в судебных материалах.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Жителя села Усть-Турка Кунгурского района приговорили к пожизненному заключению в 2007 году. Распивая алкоголь в гостях у знакомого и его семьи, он затеял спор на почве ревности. Мужчина сначала убил товарища и его женщину, а потом расправился с двухлетним мальчиком. С целью скрыть следы он устроил поджог. Затем злоумышленник попытался скрыться, однако через неделю его арестовали, передаёт «РИА Новости».

В феврале 2025 года Галанов после 18 лет тюремного пребывания обратился в суд с просьбой смягчить ему наказание. Ему отказали в ходатайстве. В суде пояснили, что освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы допускается на основании акта помилования, амнистии или решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания после фактического отбытия не менее 25 лет лишения свободы.

В середине апреля Пермский краевой суд признал законность отказа, оставив приговор в силе.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненное заключение жителю Казани Радику Тагирову, который убил 31 пенсионерку с марта 2011 года по октябрь 2012 года. «Поволжский маньяк» представлялся коммунальным работником и проникал в квартиры, где затем нападал на женщин, бил, душил их и похищал деньги. Преступления совершались в 15 городах, в том числе в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, и долгое время оставались нераскрытыми. Следователи проверили более 10 тыс. человек и провели более 5 тыс. экспертиз. После задержания в 2020 году Тагиров во всём сознался и указал обстоятельства совершения преступлений, но затем изменил свою позицию.

Верховный суд Татарстана 21 марта 2024 года приговорил Тагирова к пожизненному сроку.