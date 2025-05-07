США, 7 мая, 2025, 05:27 — ИА Регнум. Сотрудники окружной тюрьмы округа Клейтон в штате Джорджия в США в течение 12 часов не могли найти заключенного Джулиана Брукса Делоуча, осужденного за убийство в 1984 году. Об этом сообщил журнал People.

USA-Reiseblogger Американская тюрьма

Делоуча не оказалось в камере во время вечерней переклички. Выходы из тюрьмы сразу заблокировали, искали заключенного всю ночь. Мужчину нашли утром в камере предварительного заключения в здании суда, примыкающем к тюрьме.

Осужденного накануне перевели туда из-за правонарушения. Конвойные забыли про него, и он провел там 12 часов. В камере нет спального места, но есть скамейки, умывальник и унитаз.

Виновных установили, это четверо охранников, которые не договорились, кто поведет заключенного обратно в камеру. Им грозит понижение в должности. Инцидент произошел в апреле, но СМИ стало известно о нём только в мае.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года житель Германии потребовал выплатить компенсацию в размере €750 тыс. за то, что отсидел 13 лет по обвинению в убийстве, а потом был признан невиновным. Ранее он получил €368 тыс., но потом посчитал эту сумму недостаточной.