Штат Джамму и Кашмир, Индия, 7 мая, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Трое мирных жителей погибли в Джамму и Кашмире в результате обстрела со стороны ВС Пакистана. Об этом заявили в армии Индии, передает 7 мая The Hindu.

Phizzy Карта спорных территорий. Штаты Джамму и Кашмир

Еще семь человек получили ранения. Минометным обстрелом повреждены дома и магазины в районах Пунч, Купвара и Барамулла.

Аэропорт Сринагара закрыт для воздушного сообщения. В Джамму и Кашмире закрыты все школы и колледжи в районах, близких к границе или линии контроля. Все экзамены, запланированные на среду, отложены Кашмирским университетом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая индийская армия в ходе операции «Синдур» нанесла ракетный удар по объектам в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Как заявили в Нью-Дели, армия стремилась уничтожить цели, связанные с террористами, которые 22 апреля совершили вооруженное нападение на туристов.

В результате атаки в Пакистане погибли двое и пострадали 12 человек. Армия Пакистана нанесла ответный удар. Воздушное пространство республики было закрыто на 48 часов. Аэропорт Исламабада приостановил прием и выпуск самолетов, перенаправляя рейсы в аэропорт Карачи.