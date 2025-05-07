Москва, 7 мая, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Силы ПВО ликвидировали ещё два украинских беспилотника, следовавших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он в своем Telegram-канале.

Таким образом, вечером 6 мая силы ПВО уничтожили 17 БПЛА, летевших по направлению к Москве.

Как передавало ИА Регнум, российские силы ПВО, по данным Минобороны, вечером 6 мая ликвидировали десятки украинских беспилотников в регионах РФ.