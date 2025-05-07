Дачникам напомнили об ответственности за разведение ипомеи трёхцветной
Юрист напомнил, что выращивание ипомеи трёхцветной грозит тюремным сроком
Москва, 7 мая, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Выращивание на дачном участке вьюнка — ипомеи трёхцветной уголовно наказуемо. Об этом предупредила кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова.
«Если проверка обнаружит на участке больше 10 растений ипомеи трёхцветной, то дачника могут арестовать на 15 суток или будет штраф 5 тыс. рублей. Уголовная ответственность сроком до двух лет грозит гражданам, на чьих участках обнаружат свыше 100 вьюнов», — пояснила юрист агентству «Прайм».
Также уголовная ответственность предусмотрена за хранение этого растения.
Свечникова напомнила, что семена ипомеи трёхцветной содержат запрещённое вещество эргин. В связи с этим с 2024 года правительство РФ внесло ипомею в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю.
Как сообщало ИА Регнум, 3 мая представитель Роскачества Игорь Поздняков проинформировал, что наличие некоторых растений и грибов на дачных участках может стать причиной уголовного наказания. Так, к запрещённым растениям относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трёхцветная, некоторые сорта маков, содержащих наркотические вещества, роза гавайская и мимоза хостилис. За их разведение в больших количествах может грозить штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — лишение свободы сроком до восьми лет.
В марте юрист Оксана Васильева заявила, что собственников дач в 2025 году ждут штрафы за нецелевое использование земельного участка, например для коммерческой деятельности, за несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства.