Москва, 7 мая, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Выращивание на дачном участке вьюнка — ипомеи трёхцветной уголовно наказуемо. Об этом предупредила кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова.

Иван Шилов ИА Регнум Ипомея трехцветная

«Если проверка обнаружит на участке больше 10 растений ипомеи трёхцветной, то дачника могут арестовать на 15 суток или будет штраф 5 тыс. рублей. Уголовная ответственность сроком до двух лет грозит гражданам, на чьих участках обнаружат свыше 100 вьюнов», — пояснила юрист агентству «Прайм».

Также уголовная ответственность предусмотрена за хранение этого растения.

Свечникова напомнила, что семена ипомеи трёхцветной содержат запрещённое вещество эргин. В связи с этим с 2024 года правительство РФ внесло ипомею в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая представитель Роскачества Игорь Поздняков проинформировал, что наличие некоторых растений и грибов на дачных участках может стать причиной уголовного наказания. Так, к запрещённым растениям относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трёхцветная, некоторые сорта маков, содержащих наркотические вещества, роза гавайская и мимоза хостилис. За их разведение в больших количествах может грозить штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — лишение свободы сроком до восьми лет.

В марте юрист Оксана Васильева заявила, что собственников дач в 2025 году ждут штрафы за нецелевое использование земельного участка, например для коммерческой деятельности, за несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства.