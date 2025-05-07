Ростов-на-Дону, 7 мая, 2025, 04:52 — ИА Регнум. Кинооператор-постановщик Игорь Кожевников умер в возрасте 66 лет во время съемок в Ростове. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Оператор с видеокамерой

«Несчастье с Игорем Кожевниковым случилось во время съемок в Ростове. Инсульт, и мы в один момент потеряли друга. Обаятельного, талантливого, красивого, добрейшей души и, казалось, полного сил человека», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте организации.

Смерть наступила 5 мая. Церемония прощания пройдет 7 мая в 12:30 мск в Санкт-Петербурге, в Большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12.

Кожевников родился 29 октября 1958 года в Пензе. Получил образование на физмате Ленинградского государственного университета, а в 1988 году завершил обучение на операторском факультете ВГИК.

За свою карьеру оператор принял участие в создании более 30 кинокартин и телесериалов. Он сотрудничал с известными режиссерами: Сергеем Жигуновым («Три мушкетёра»), Александром Хваном («Ведьма», «Клеопатра», «Шатун»), Олегом Фисенко («Если невеста ведьма»), Александром Казанским («Как закалялась сталь») и другими.

Он также снимал в Израиле, Бразилии, Чехии, Индии, Франции, Турции, Египте, Германии, Швейцарии и на Кипре. В конце 1990-х занимался разработкой визуального стиля телеканала ТВЦ совместно с Ярославом Чеважевским, а в начале 2000-х создавал фирменный стиль МУЗ ТВ с Антоном Ненашевым — проект, удостоенный главной награды на амстердамском фестивале.