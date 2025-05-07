Нерюнгри, Якутия, 7 мая, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Возгорание метана могло стать причиной пожара на складе каменного угля на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» в Якутии. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе компании «Якутуголь».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Сегодня, 7 мая 2025 года, в 07:57 (01:57 мск) на обогатительной фабрике «Нерюнгринская», по предварительной информации, произошло возгорание метана на складе готовой продукции», — процитировал пресс-службу компании ТАСС.

Персонал эвакуировали. В результате пожара пострадали четыре человека. Всем оказали медицинскую помощь.

Прокуратура Якутии организовала проверку, на месте ЧП находится прокурор Нерюнгри Виталий Аникеев.

Как заявил заместитель начальника службы пожаротушения Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда Денис Герасименко, на месте тушения пожара работают более 50 специалистов МЧС.

«Сложность заключается в особенности конструкции здания и наличии горючей нагрузки», — рассказал он.

Он отметил, что работы по ликвидации пожара продолжаются.