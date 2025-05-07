Берлин, 7 мая, 2025, 04:35 — ИА Регнум. Депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге считают, что первая попытка выбрать на пост канцлера Германии лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца провалилась из-за саботажа его однопартийцев. Об этом сообщила газета Bild.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

«Мы исходим из полной поддержки [Мерца] в наших рядах. Никто и не отсутствовал», — процитировало издание представителя окружения главы фракции СДПГ Ларса Клингбайля.

Газета также отметила, что выборы были тайными, если никто не признается в том, что голосовал против Мерца, то это, скорее всего, так и останется неизвестным. Правящую коалицию сформировали из СДПГ и ХДС/ХСС.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая первое голосование о назначении Мерца канцлером провалилось. Ему нужно было получить 316 голосов, но его кандидатуру поддержали только 310 человек. Голосовали 617 депутатов, хотя в бундестаге их 630. Канцлера ФРГ не удалось избрать с первой попытки впервые с 1945 года.

После этого произошел обвал фондового рынка Германии. Индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX в какой-то момент упал на 1,1%. Но вскоре ситуация выровнялась.

Второе голосование завершилось победой Мерца, он набрал 325 голосов. В этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил лидера ХДС/ХСС федеральным канцлером.