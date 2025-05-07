Москва, 7 мая, 2025, 04:29 — ИА Регнум. Выключать свет при выходе из помещения стало привычкой российского президента Владимира Путина после проживания в коммунальных квартирах. Об этом сообщил одноклассник и близкий друг главы государства Виктор Борисенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я думаю, что всё дело в том, что в коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание», — пояснил «КП-Петербург» Борисенко.

Он также напомнил, что оплату света в общем пользовании равномерно делили на каждого жильца.

После вышедшего на экраны 4 мая документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» зрители обратили внимание, что президент каждый раз старательно выключает свет при выходе из помещения.

Как сообщало ИА Регнум, в документальном фильме Путин также показал свою кремлевскую квартиру. На кухне он предложил журналистам кефир и ряженку, произведённые в Рязанской области.

Также президент вспомнил, как его отец Владимир Спиридонович Путин любил мариновать корюшку и готовить студень.

По словам Путина, он обычно просыпается без будильника, а к помощи адъютантов в вопросе пробуждения прибегает в случае срочных мероприятий.