Индия, 7 мая, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Неизвестное животное напало на жителей деревни Лимбай в районе Барвани в индийском штате Мадхья-Прадеш, 17 человек пострадали. Об этом сообщило 6 мая издание Times of India.

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Как рассказал представитель лесного хозяйства Барвани Ашиш Бансод, нападение произошло утром 5 мая в лесном массиве Раджпур. Из-за жары сельчане спали снаружи дома, животное нападало на беззащитных людей.

Пострадавших, в том числе троих с тяжелыми травмами, госпитализировали. Одна из пострадавших — 70-летняя Райли Бай. У женщины сломана челюсть, сильно пострадал нос.

Жителям деревни показали фотографии диких животных, но они не смогли опознать напавшего на них зверя. В этом районе нет обезьян и волков, не похож характер травм и на укусы гиены. Возможно, это была собака, больная бешенством, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, на севере Индии леопард напал на женщину с ребенком, похитив четырехлетнего мальчика. Ребенок погиб. Власти установили в деревне, где произошло нападение, семь ловушек для леопарда. Матери, потерявшей сына, окажут материальную помощь.