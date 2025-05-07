Омск, 7 мая, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Омске гражданина Казахстана, публиковавшего в Сети видеообращения с экстремистскими призывами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Мужчина 1985 года рождения выкладывал ролики, в которых он, будучи в камуфляжной одежде, делал русофобские высказывания. Было установлено, что казахстанский гражданин находится в омской гостинице, там его и задержали.

«Прошу прощения за свои высказывания. Крыша поехала», — объяснил иностранец свое поведение после силового задержания.

Полиция проводит процессуальную проверку этих высказываний, по ее результатам полиция примет решение.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая в Россию не пустили депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова за его негативные высказывания в адрес России. Он прибыл в Москву на самолете в составе делегации и планировал лететь в Астрахань. Но его уведомили о запрете въезда в страну и отправили на родину.

1 мая ФСБ сообщила о высылке из России уроженца Средней Азии. Его лишили гражданства РФ, приобретенного в 2024 году, за конфликт с женщиной на религиозной почве. Мужчину отправили в страну, из которой он прибыл.