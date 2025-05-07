Москва, 7 мая, 2025, 03:55 — ИА Регнум. В России необходимо пересмотреть подход к начислению пенсий, поскольку выплаты отстают от роста цен и зарплат. С соответствующим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Требуется ежеквартальная индексация на уровень инфляции! Иначе пенсии всегда будут отставать от роста цен. При этом должен учитываться не средний показатель, а инфляция для пенсионеров — более высокая, ведь востребованные пенсионерами продукты, лекарства, услуги ЖКХ дорожают быстрее. Несмотря на индексацию, пенсионеры продолжают беднеть. Размер пенсий всё больше отстаёт и от роста цен, и от роста зарплат», — отметил он в беседе с ТАСС.

Миронов считает, что размер выплат не должен быть ниже стоимости потребительской корзины, к тому же её состав нужно расширить. При назначении новых пенсий и перерасчёте старых следует учитывать зарплаты, стаж, условия труда пенсионера.

Подход к начислению пенсии и механизму её индексации требует принципиального пересмотра, заключил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, доход граждан России станет ключевым параметром при формировании будущей страховой пенсии в 2025 году. Таким образом, для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275 900 рублей в год и иметь минимум 30 баллов для подачи заявления на назначение пенсии, уточнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По информации Социального фонда, на 1 января 2025 года средний размер пенсионных выплат в России превысил 23 тыс. рублей в месяц.