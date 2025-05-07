Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 мая, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Бразильский журналист и шоумен Луис Антонио Мелло умер в возрасте 70 лет во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщил портал g1, ссылаясь на заявление коллег усопшего.

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По информации издания, Мелло лечился от панкреатита и скончался 30 апреля в госпитале в Рио-де-Жанейро. У него остановилось сердце.

Журналист был директором радиостанции Fluminense FM, где давал рок-музыкантам возможность заявить о себе и пробиться к славе. Он также был редактором газеты A Tribuna и написал книгу «Руководство по выживанию в джунглях для журналистов».

Музыкальный путь Мелло стартовал в 1970-х с Radio Federal — пионера бразильского альтернативного рока. Там он работал диджеем. Со временем он переключился на телепроекты, занимаясь созданием музыкальных программ, а в международном отделе лейбла Polygram руководил релизами мировых знаменитостей: Dire Straits, Tears for Fears, Supertramp, Джанет Джексон и Эрика Клэптона.

Помимо этого, он занимался продюсированием бразильских исполнителей, пробовал силы в театральных постановках и публиковал авторские материалы в прессе. В 2024 году свет увидел документальный фильм о его вкладе в музыку, а в феврале 2025-го Мелло отметил 70-летие.